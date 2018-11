Milagros Leiva explota contra Moisés Mamani y hace fuerte pedido al Congreso [VIDEO]

El caso de Moisés Mamani continúa generando fuertes comentarios en la televisión, y esta vez fue el turno de Milagros Leiva, quien no dudó en enviar un contundente mensaje de indignación por la actitud del congresista acusado de tocamientos indebidos por parte de una aeromoza brasileña.

La conductora de Capital no dudó en expresar su opinión ante el comportamiento del integrante de Fuerza Popular, quien fue denunciado por tocar a la trabajadora del avión sin su consentimiento, y terminó siendo expulsado del avión. Hoy tiene una denuncia por delitos contra la libertad sexual y tocamientos indebidos.

"Gran parte del problema de nuestro país, donde existe tanto acoso contra la mujer, tiene que ver con la impunidad. La cereza de esta torta es lo que acaba de hacer el congresista Mamani en un avión. Este sujeto, que es el héroe del fujimorismo, dijo que se había sentido mal, pero por supuesto que todo es una mentira", dijo firme la periodista, quien lo tildó de "mañoso".

No es la primera vez

La periodista Milagros Leiva sorprendió a los televidentes al recordar un anterior caso en donde Moisés Mamani también fue señalado por acoso sexual por intentar seducir a una de sus trabajada. Como se recuerda, fue en marzo del 2018 la fecha en que Lisseth Valenzuela, exasesora del despacho del congresista, denunció a Mamani por acoso laboral y de despedirla sin justificación cuando tenía dos meses de gestación.

"Ahora vamos a tener a un mañoso y a un tocador en el Congreso. Yo espero que no y espero que lo boten y lo saquen ya, porque ya basta. En un país, donde no se respeta a la mujer, no podemos tolerar un comportamiento así de parte de un congresista de la República", sentenció la periodista de ATV.