Macarena Vélez arremete contra Luciana Fuster tras insinuar infidelidad de Said Palao

La integrante de Esto es Guerra, Macarena Vélez, no soportó que su ex compañera de reality Luciana Fuster dejara entrever que existió alguna infidelidad por parte de su pareja Said Palao. Mediante las cámaras de América Espectáculos la modelo envió una clara respuesta a la ex pareja de Austin Palao.

Como se sabe, Luciana Fuster y Austin Palao vienen siendo noticia en rede sociales luego de exponer en televisión nacional el fin de su relación y sobre todo los detalles de de los problemas que existieron en su romance de ocho meses.

Macarena Vélez descartó todos los rumores de infidelidad y aseguró que su relación con Said Palao está en su mejor momento. Así también, no dudó en enviarle un contundente mensaje a Luciana Fuster por dejar entrever dicha situación

“Bueno, lo tomo de quien viene, en verdad estoy tranquila, mi relación está súper bien, estamos felices, lo que digan, la verdad que no nos importa. A veces, las personas se ven involucradas en cosas, quizás quieren meter a terceros, cuartos, quintos”, dijo la 'retadora'.



Recordemos que los entredichos entre ambas chicas reality empezaron tras declaraciones de Fuster sobre la relación que mantiene Macarena Vélez con Austin Palao. En un primer momento, la integrante de Esto es Guerra respondió un comentario de una seguidora en Instagram quien la interrogó por este hecho.



Muy furiosa, la excombatiente calificó de “pobre” a la ex de Austin Palao.

"La pobre no sabe qué hacer para tapar sus cosas y por eso mete a terceros en sus temas, pero ahí se ve la clase de persona que es, ¿qué te puedo decir?", respondió la actual pareja de Said Palao.

Pero su respuesta no quedó ahí, pues Macarena Vélez en otro momento defendió a capa y espada a su cuñado, Austin Palao.

"¡El mejor del mundo! Austin es una increíble persona, por donde lo miren y la vida pone las piezas en su lugar. Contigo siempre porque sabemos lo que es verdadero", añadió la participante de 'Combate'.