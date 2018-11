Familia de Austin Palao arremete contra Luciana Fuster en redes sociales [VIDEOS]

Luciana Fuster y Austin Palao sufren las consecuencias de exponer su relación. Tras poner fin a su historia de amor de casi ocho meses, los chicos reality se vieron envueltos en una polémica debido a que la chica reality fue relacionada sentimentalmente con el modelo Emilio Jaime, integrante de Combate.



Luego de que Austin Palao dijera en el programa ‘En boca de todos’ que se sintió traicionado por Luciana Fuster y Emilio Jaime, a quien consideró un gran amigo; la ‘combatiente’ arremetió contra su expareja vía Instagram.

“Ahora veo que lo único que quería era cámaras y ‘seguidores’. ¿Quieres mentir para dejarme mal? Yo voy a decir verdades para que veas lo mal que quedas sin necesidad de mentir”, manifestó la integrante del equipo rojo.





Para evitar especulaciones, la ex Miss Teen aclaró que nunca le fue infiel a Austin Palao. “Que quede claro mi gente hermosa: jamás saqué los pies del plato en mi relación (no le saqué la vuelta). Ya se enterarán todo lo que soporté yo”, aseguró Luciana Fuster en otra de sus historias de Instagram.





Familia de Austin Palao lo apoya

Pese a que Fuster y Said Palao son compañeros de trabajo, el chico reality no ha dudado en defender a su hermano. Incluso se ha mostrado muy crítico con Luciana y Emilio Jaime.

El apoyo a Austin Palao también lo trasladó a Instagram, donde le dedicó unas emotivas palabras. “Para los que te conocen poco, para los que te conocen mucho y para los que te ven por televisión sabemos la clase de persona que eres, te amo y defiendo no solo porque eres mi hermano sino porque eres una gran persona, con un corazón inmenso, te amo mucho”, expresó el combatiente.

La que más generó polémica con sus declaraciones fue Lorelein Palao, quien dejó entrever que entre la modelo y el combatiente hay más que una amistad.

Cuando le preguntaron por qué Austin y Emilio dejaron de ser mejores amigos, Lorelein respondió: “Me encantaría que conteste Luciana, no sé por qué de esto no habla”, expresó la exparticipante de ‘Combate’.

Al ser consultada sobre el tema, Luciana señaló que los responsables en responder dicha pregunta es Austin y Emilio.

Luciana Fuster rompe en llanto

Tras las controversiales declaraciones de Austin Palao en el programa ‘En boca de todos’, este martes Luciana Fuster apareció en ‘Espectáculos en ATV’ y habló de su expareja. Como lo presentía, la modelo se quebró en pleno programa en vivo.



“Sé que si hablo de esto me voy a quebrar, me voy a poner mal (...) Yo no quise hablar de este tema nunca, nunca quise buscar las cámaras como lo está haciendo Austin (...) Esto me hace daño, no solo a mí, sino también a toda mi familia”, dijo al inicio de su descargo frente a Mario Hart y Paula Ávila.



Luciana Fuster aseguró que no necesita hablar del tema pero que ahora se siente en la obligación de hacerlo “porque se me está dejando pésimo en otros canales”.



Sobre lo que dijo Austin Palao, la ex Miss Teen señaló: “Es una total exageración de lo que dijo sobre Emilio. No entiendo cuál es la necesidad de contárselo a la gente como si fuera algo normal”.



En otro momento de la conversación, la modelo contó que fue Palao quien terminó la relación, pero que después se arrepintió. Sin embargo ella fue cuestionada por salir con Emilio Jaime.



Cuando le preguntaron cómo fue el fin de su relación, Fuster otra vez cedió ante las lágrimas y se quebró en el estudio, mientras recordaba lo que vivió con el chico reality.

Al ser consultada sobre su saliente Emilio Jaime, la exreina de belleza aseguró que ella no se equivocó. “Para mí esto no es un error. Yo no me estoy equivocando. Yo nunca saqué los pies del plato, nunca cambié a mi ex por Emilio. Para mí esto no es un error. Yo estoy haciendo las cosas bien. Tengo todo el derecho a ser feliz. Si es que no pude serlo. Si no pude ser respetada o valorada por mi ex, yo creo que tengo todo el derecho de buscar a alguien que si me haga sentir bien”, dijo la modelo.



Mamá de Luciana Fuster la apoyó en todo



Durante la entrevista del martes, Luciana reveló que su progenitora estaba en contra de su relación. “Mi mamá, que es la persona que más me apoya y aconseja, ella misma me decía que yo tenía que salir de esa relación y yo por pena no lo hacía. Yo por pena no lo hacía y ahora me doy cuenta de que mi mamá tenía la razón”, expresó en ‘Espectáculos en ATV’.

Según confesó la combatiente, su mamá le prohibió retomar su romance con el participante de ‘Esto es Guerra’. “El día que Austin terminó conmigo y que yo le conté a mi mamá, ella me dijo: ‘Luciana, tú vuelves con Austin y nunca más lo dejo pisar esta casa’. Felizmente que me hizo abrir los ojos y ahora sí me doy cuenta de todo”, agregó la modelo.