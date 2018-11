Mujer de origen peruano es un éxito por ser idéntica a Jennifer Lopez

Jennifer Lopez tiene un gran número de seguidores en el mundo y su doble ha sabido sacarle provecho a ello. Se trata de Connie Pena, una mujer de origen peruano que por su increíble parecido con JLo es todo un éxito en Instagram.

Connie Pena nació en California, Estados Unidos. Su madre en mexicana y su progenitor es del Perú. Pese a que no vive en nuestro país, la imitadora de Jennifer Lopez ama sus raíces peruanas.

Connie Pena tiene más de 35 mil seguidores en Instagram e imitar a la 'Diva del Bronx' le ha valido cuantiosos contratos y eventos musicales que le han permitido explotar su talento para el baile.

Si revisamos su cuenta oficial de Instagram, Connie imita las distintas fotos que la verdadera Jennifer Lopez compartió en sus redes sociales y sus videoclips de YouTube.

Gracias a su gran parecido con Jennifer Lopez, Connie Pena ha sido solicitada por los medios de comunicación en el exterior. La bailarina fue portada de 'El Especialito' y tiene una gran aceptación por el público de Las Vegas.

Además, 'la Jennifer Lopez de origen peruano' se encuentra en la preparación de un concierto tributo para su artista favorita y espera conocerla en vivo y en directo.

A finales del año pasado, Connie Peña decidió explotar esta similitud con Jennifer Lopez y desde entonces su vida cambió. "'Tú vas a ser mi próxima JLo', me dijo. Yo me quedé en shock, que un señor latino me dijera eso", recuerda Peña de la proposición de Varet, actual director artístico del proyecto 'JLO The Tribute'.