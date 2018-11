Thalía, desata polémica por árbol de Navidad |VIDEO

Nadie duda que el pasado 2 de agosto en Instagram, un original saludo de Thalía, la regresó a los titulares y, claro está, le permitió llegar a públicos de otras generaciones que no la conocieron con su saga de telenovelas ('Mari Mar', 'María Mercedes' y 'María la del barrio'). La actriz y cantante nunca imaginó que terminaría convirtiéndose en un fenómeno viral. El éxito del popular 'Me oyen, me escuchan' acumula más de siete millones de reproducciones en YouTube. "Sentí que formaba parte de una comunidad", afirmó hace unos días, en una entrevista, sobre la acogida.

Ahora, la cantante mexicana vuelve a ser el foco de atención con su peculiar estilo en sus historias de Instagram y lo hace con la temática de la Navidad. "Ya acabé, ya acabé mi árbol de Navidad, ya lo terminamos…Ya saben como soy yo de acelerada y no me pude esperar así que ya, árbol de Navidad ya", dice cantando la intérprete del sencillo: 'No Me Acuerdo'. Ante ello, muchos de sus usuarios se divirtieron a lo grande, otros por su parte, no fueron tan buenos y lanzaron críticas donde dijeron que la decoración de su Navidad es demasiado básica, tratándose de una figura tan conocida como ella.

Entre los comentarios negativos, resurgieron los que pedían que le quiten el teléfono celular para que cese de comportarse como una jovencita. Otros cuestionaban que el árbol de Navidad no estaba a la altura de la famosa, quien muestra los lujos de su residencia. No es la primera vez que la cantante causa controversia con sus publicaciones en las redes sociales, cuyas reacciones de los cibernautas acostumbra a tomar con humor.