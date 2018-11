María Pía Copello y Kris Jenner usan el mismo vestido para evento, a ¿quién le queda mejor?

El último fin de semana Kris Jenner festejó a lo grande su cumpleaños 63 y aunque no estuvo rodeada de sus hijas Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie; a través de las redes sociales las famosas del reality ‘Keeping Up With The kardashians’ le dejaron saludos a su madre. Sin embargo, un hecho llamó la atención de la conductora peruana María Pía Copello que lo habló en Instagram.

La conductora de ‘Esto es guerra’ compartió en Instagram una fotografía usando el mismo vestido que la matriarca Kardashian Jenner causando así sorpresa entre sus seguidores.

“Yo creo que @krisjenner vio mis historias del fin de semana y decidió celebrar su cumpleaños usando el mismo vestido que yo. Son gajes del oficio”, señaló en el pie de la publicación María Pía Copello y manifestó que su esposo Samuel Dyer Coriat le tomó la imagen en su momento.

La conductora de TV dijo que el vestido es de la famosa marca “DVF - Diane von Furstenberg”, tal parece que en uno de sus viajes a Miami, Estados Unidos, María Pía Copello adquirió la prenda amarilla con tendencia a animal print.

La instantánea superó las expectativas de los seguidores que en cuatro horas alcanzó 10 600 ‘Me gusta’. Los fans y usuarios indicaron que María Pía Copello luce mucho mejor en el vestido largo que la mamá de Kim Kardashian. Algunos manifestaron que la prenda es de una celebración antigua de Kris Jenner.

“Obviamente tu te ves más linda", "Divina me encanta tu vestido", "Tu luces más linda", "Definitivamente a ti te queda mejor", "A ti te queda divino Pía", "Pía Kardashian regia de pies a cabeza comparte tus secretos", "Te queda muy bien el vestido”, son algunos de los mensajes que se leen al ver la publicación en Instagram.