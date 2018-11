Erika Villalobos increpó en vivo a Ricardo Rondón por comentario machista [VIDEO]

La actriz Erika Villalobos realizó un enlace en vivo con el programa 'En boca de todos' para conversar sobre sus proyectos actorales. Todo iba bien, hasta que un comentario de Ricardo Rondón la incomodó.

La intérprete, que participa en la novela de América TV "Mi esperanza", conversaba con Rondón sobre su participación en la ficción, cuando de pronto el conductor le preguntó si su esposo, Aldo Miyashiro, le había dado permiso para que pueda participar en la producción.

Todo comenzó cuando Ricardo Rondón presentó a los actores Julián Legaspi y Erika Villalobos como invitados del programa. En medio de la charla, el conductor habló sobre el currículum de la intérprete y de su experiencia en TV; a todo esto agregó "es una gran ama de casa, lava, plancha y cocina".

Tras el comentario de Ricardo Rondón, Erika Villalobos solo atinó a sonreír y emitió un comentario sobre su disgusto por planchar, "pero cocino muy rico, eso sí". Sin embargo, tras agradecer la oportunidad que le dio Michelle Alexander para integrar el elenco de "Mi esperanza", el conductor le dijo que "también debe darle gracias a Aldo Miyashiro que le ha dado permiso para que esté en la novela".





La expresión de Villalobos cambió y no dudó en responderle a Rondó por la frase que había dicho al aire. "¿Cómo es eso? Me estás hablando en serio Ricardo. De verdad, ¿a estas alturas del partido esos comentarios estás haciendo? Mi esposo me conoció cuando era actriz, por qué tengo que pedirle permiso", exclamó.

Sin percatarse de la incomodidad de la actriz, el conductor de 'En boca de todos' continuó con la conversación y agregó "será Chino, no ve bien, pero tiene leyes en la casa y manda señor, claro".

Tras sus dichos, Villalobos replicó "Él es el hombre de la casa y yo soy la mujer de la casa. ¿Así te tienen a ti, Ricardo? O sea, ¿tienes que pedir permiso?".