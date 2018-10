Instagram: Natti Natasha celebró sus 8 millones de seguidores con peculiar video

Éxito tras éxito. Natti Natasha, intérprete de 'Sin Pijama' y 'No me acuerdo', sigue creciendo en el ámbito musical y ello se ve reflejado en su cuenta oficial de Instagram, donde ya tiene 8 millones de seguidores.

Al llegar a este número de 'followers', la reggaetonera decidió pronunciarse con un peculiar video en Instagram a manera de agradecimiento por el cariño y aceptación del público.

"Lo mejor que le ha pasado a un artista es tener contacto con el público directamente. Gracias por incluirme en sus vidas 8 M", fue la descripción del video de Natti Natasha.

Los fans de Natti Natasha quedaron encantados con la noticia y no dudaron en llenar la sección comentarios de Instagram: "La dura de las duras. Te amo Natti", "te lo mereces esto y mucho más", "me muero por ti porque eres muy buena cantando", "tú y tus canciones, lo son todo para mi" y "te lo mereces reina porque eres la mejor, no cambies nunca".

La cantante Natti Natasha tiene una recargada agenda, pero ello no le es impedimento para darse un tiempo y compartir fotos en su cuenta de Instagram, donde hace alarde de su estilizada figura y su hermoso rostro.

La guapa cantante de 31 años se hizo popular en el mundo por temas en el género reggaeton, pero ahora quiere ganarse un espacio en la bachata. Estilo musical que interpreta muy bien, en este género Natti Natasha acaba de lanzar 'Buena Vida', canción que es todo un éxito en YouTube porque une su voz a la de su colega Daddy Yankee.