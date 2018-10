Jazmín Pinedo se luce en sexy vestido y muestra más de la cuenta [FOTO]

La presentadora del programa 'Los 4 finalistas baile', Jazmín Pinedo, está recibiendo todo tipo de piropos en Istatgram luego de publicar distintas fotografías en la que se muestra muy sexy por el hermoso vestido que lleva puesto.

Jazmín Pinedo derrochó sensualidad en la gran final de 'Los 4 finalistas baile' al lucir un particular vestuario que no pasó desapercibido, no solo en los televidentes, sino en sus fanáticos de la citada red social, quienes le escriben todo tipo de comentarios.

Para compartir estas imágenes, la popular 'Chinita' escribió un conmovedor mensaje referido al especial momento que vivió la noche de la gran final de 'Los 4 finalistas baile', programa se transmite por Latina. En ello refiere la felicidad de haber sido de un importante evento donde se muestra el talento peruano.

"Ayer fue una noche de llena de emociones. Me hacen sentir muy contenta y agradecida de poder tener la oportunidad de participar en mi corto tiempo como conductora en programas como este, llenos de tanto talento. Es un aprendizaje constante y me encanta. Alguien siempre me repetía...meterle pasión a todo lo que hagas...ese es el truco", es el texto que Jazmín Pinedo publicó en Instagram.

Tras este post de la conductora de TV, muchos de sus seguidores comentaron la gran admiración que tienen hacia la exintegrante de 'Esto es guerra'. Y también mencionaron lo hermosa que luce con ese vestido dorado con algo de transparencia que dejaba ver algunas partes de su cuerpo. Incluso le preguntaron dónde compró ese vestuario.

"Qué linda Chinita. Bendiciones para ti y tu familia", "Qué bella y elegante mi china", "Chinita es incomparable, eres adorablemente hermosa, un angelito divino. Besos encanto", "Hermoso vestido, ¿dónde lo puedo comprar?", fueron los mensajes que recibió la conductora de 'Los 4 finalistas baile'.