Instagram: Snoop Dogg usa 'letal meme' para burlarse de chilenos [IMÁGENES]

Lo hizo a su manera. El cantante Snoop Dogg se ha convertido en un usuario activo de la red social Instagram. Este no ha dudado en compartir los mejores memes que encuentra con su cara en Internet. Incluso, se ha animado a crear una pequeña galería por medio de las historias en la plataforma.

Recientemente, Snoop Dogg, responsable de los éxitos musicales como 'Who am I' y 'Young, wild and free', compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen con la que enfrentó a sus seguidores chilenos y argentinos. El cantante publicó un meme que decía lo siguiente. "Dale, culiao, si todavía le queda".

En un primer momento, los usuarios chilenos se sintieron "identificados" y se hicieron responsables de la autoría del meme. Otros miembros de la comunidad de Instagram se manifestaron en la sección de comentarios y relacionaron la imagen con el tamaño del miembro viril de los mapochos.

El 'inofensivo' meme que compartió Snoop Dogg en su cuenta de Instagram también generó que los argentinos se enfrenten a los chilenos por el mensaje que tenía la imagen. Ante esto, se puede leer en uno de los comentarios que el intérprete estadounidense se manifestó usando un emoji de una carita que se ríe con lágrimas y otro de un cigarro.

La publicación del conocido 'crazy dog' (perro loco) ya ha sumado más de 140 mil "me gusta" en la red social. Aquí les compartimos los mejores memes que ha publicado con sus fieles seguidores en la plataforma.