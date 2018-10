Ninel Conde paraliza Instagram con sexy foto en la cama

Ninel Conde es una de las celebridades mexicanas con mayor número de seguidores en Instagram y cada publicación que realiza la cantante es muy comentado por sus miles de fans en el mundo.

Una reciente fotografía de la intérprete mexicana no fue la excepción y viene dando de qué hablar por el alto calibre de su contenido.

"A veces me pregunto en qué estaba pensando al besar esos labios si era más que claro que me harías sufrir. #TBT a mi video de 'Tú no vales la pena'. Véanlo en mi canal y a cantar", fue la descripción de la fotografía de Ninel Conde en su cuenta de Instagram oficial.

Según se pudo ver en la publicación, Ninel Conde quiso engreír a sus fans con una sexy instantánea desde la comodidad de su cama. La guapa celebridad mexicana enamoró a más de un cibernauta con sus medidas a sus 48 años de edad.

Los seguidores de Ninel Conde no se hicieron esperar y se pronunciaron con mensajes halagadores: "Bendita eres entre todas las mujeres", "eres todo un bombon", "qué mujer tan hermosa", "linda muñequita" y "admiro tu hermosa figura".

Ninel Conde ya cuenta con más de 3 millones de admiradores en su red social, donde no duda en compartir fotos en ceñidas prendas, en sexy ropa de baño, diminutos y escotados vestidos, y sugerentes poses que despiertan más de un sentimiento entre los cibernautas.

Recordemos que la celebridad ha destacado en el medio gracias a su sensualidad y belleza, además por su talento en la música y la actuación, al formar parte de importantes producciones para la pantalla chica.