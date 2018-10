Diego Boneta: "La segunda parte de Luis Miguel, tendrá una onda de El Padrino II'

Diego Boneta, se encuentra en Argentina, y como era de esperarse tiene alborotado a todo el país. Primero a las fans, luego a Marcelo Tinelli, quien cuestionó que no hay pisado su set de televisión y, también, a la prensa que pugna por una entrevista. Eso si, todos destacan la sencillez del actor y cantante mexicano, que saltó a la popularidad cuando protagonizó la serie biográfica de Luis Miguel. Su visita obedece a un tema laboral, que lo mantendrá en el país del tango durante 5 días más.

El diario La Nación, lo entrevistó en exclusiva y allí el nuevo galán latinoamericano ha soltado algunos detalles de lo que tendría la segunda temporada de la producción de Netflix. "Lo que pase en la segunda temporada será posiblemente mejor que la primera, hay tanta información que muy poca gente sabe, saben menos de esa etapa que de su infancia. No hay libros, no hay nada. Está todo el lado del glamour, el ascenso, cuando la rompe a nivel internacional con Frank Sinatra, pero también hay una onda del Padrino II que se hace muy interesante. Lo que sí te puedo decir es que es una temporada muy difícil de escribir, tiene que estar muy bien hecha, no me quiero apresurar, pero tiene que estar muy bien hecha", dijo el actor, en un céntrico restaurante de Buenos Aires.

Sobre si Luis Miguel, ya dio el visto y bueno, contestó: "Son cosas que él me contó a mí, pero no sé en qué va a terminar. El está de gira ahora, yo estuve rodando, entre el cambio de horario. Como que no pudimos hablar. Es muy importante que esté bien escrito porque es bien delicada esta temporada, tiene que hacerse un trabajo de investigación, de entrevistas, y esas cosas no se pueden apresurar".

.