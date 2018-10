Galilea Montijo teme que ataques en Instagram repercutan sobre su hijo

Galilea Montijo no ha sido ajena al cyberbullying y decidió desactivar la opción de comentarios a todo el público en su red social Instagram, donde había recibido decenas de comentarios negativos.

Durante la presentación de su línea de ropa, Galilea Montijo reveló el motivo por qué desactivó los comentarios de sus redes sociales, acción que podría evitar que su hijo Mateo pase por algún momento incómodo cuando perciba como es tratada su progenitora en el ciberespacio.

La conductora del programa "Hoy" de Televisa y esposa del político Fernando Reina ha visto conveniente evitar cualquier comentario en Instagram, debido a su menor hijo Mateo, quien está a un paso de poder leer y darse cuenta de muchas cosas buenas y malas que suceden a su alrededor.

"Desactivé comentarios porque vi la necesidad de que mi hijo el día de mañana que sepa ya leer y vea todos los ataques a su mamá por algo que no hizo y no está bueno", explico Galilea Montijo.

En esa misma línea, la conductora de Televisa marcó distancia de los asuntos políticos aduciendo que no le interesa en lo mínimo ese tema.

"No sé, no me interesa, a mí no me gusta meterme en estos temas. A mí no me gusta hablar de lo que no sé y no me interesa hablar de política", agregó Galilea Montijo.

Galilea Montijo estuvo inmersa en el ciberacoso debido a las declaraciones que hizo respecto al hoy electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La conductora de "Hoy" había dicho que si el tabasqueño ganaba, ella se iría del país.

(Foto: Instagram)



(Foto: Instagram)