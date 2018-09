Karla Tarazona visita el Congreso de la República para recibir importante reconocimiento

En Facebook las fotos de Karla Tarazona dentro del Congreso de la República han sorprendido a todos sus seguidores, debido a que la figura de la farándula peruana fue condecorada con un importante reconocimiento por brindar ayuda social en zonas vulnerables de manera anónima, según la publicación en la red social.

El evento se llevó a cabo el sábado 29 de setiembre, donde Karla Tarazona dejó a un lado los banners y las cámaras para recibir un importante reconocimiento a su labor social, en una ceremonia llevada a cabo por la organización Perú Mission To The World, institución que premió a diferentes personalidades con distintos cargos públicos y privados.

En la lista figuraba Karla Tarazona, quien demostró tener un gran corazón al brindar ayuda humanitaria, sin la necesidad de hacer pública su labor a través de los medios y pese a contar con las cámaras por ser un personaje público.

En Facebook la imagen de Karla Tarazona circuló y terminó viralizándose, donde se puede ver su imagen y el mensaje de reconocimiento por su labor. "Se le entrega la medalla de honor de oro de Peru Mission to the World, por su amor a los niños del Perú, llevando paz y alegría a centros médicos y sectores vulnerables sin fines de lucro", indica el texto. Pese a ello, Karla no hizo ningún alarde en sus cuentas oficiales, ya que siempre ayudó de forma anónima.

Pese a que no hay mayores detalles sobre el reconocimientos, los medios indicaron que se realizó durante el congreso internacional 'Juan Pablo II - Líder de la paz mundial', en el Congreso de la República.