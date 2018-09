Kool and the Gang: “Vamos a divertir a los peruanos”

La legendaria banda estadounidense que impuso la música disco y el funk en las discotecas de los 70 llegará por primera vez a Lima.

Kool and The Gang se inició en los escenarios hace más de 50 años (1964), y a lo largo de las décadas ha logrado cautivar a sus seguidores con éxitos como ‘Jungle Boogie’ (tema que los lanzó a la fama mundial), ‘Celebration’, ‘Get Down on it’, ‘Ladie’s Night’, ‘Joanna’, entre otros, y ahora se alistan para su primer encuentro con el público peruano.

“Transcurrió mucho tiempo, debimos venir antes, pero este es el momento. Queremos divertir a los peruanos. Sabemos que nos quieren ver así que ¡aquí vamos! Prometemos un buen tiempo de ‘Celebration’, prometemos una gran fiesta”, refirió Ronald Bell, saxofonista, compositor y miembro fundador de la banda.

Ronald junto a su hermano Robert Bell, George Brown y Dennis Tomas, todos ellos músicos originales, se presentarán el 2 de octubre en el Centro de Convenciones María Angola, en donde presentarán sus innumerables hits que ha dejado huella en varias generaciones.

“Es cierto. La gente ha ido creciendo junto con nosotros. Quienes bailaron en esa época con nuestras canciones ahora tienen hijos que crecieron escuchándonos, así que les gustamos también, es por eso que nuestra audiencia hoy es muy amplia. Realmente apreciamos que haya gente por todo el mundo que nos ha acompañado por cinco décadas. Por eso diría que nuestro público va de 8 a 80 años”, bromeó Ronald, quien no pudo evitar referirse a los ritmos modernos con los que se han enfrentado como el género urbano.

“La música ‘de estos días’ es como la música ‘de nuestros días’. Particularmente disfruto de los sonidos más modernos pero si eso se va a mantener a lo largo de los años, solo depende del público. Quizás algunos de los ‘clásicos’ de este tiempo van a seguir siéndolo por mucho tiempo más, pero creo que mucho de lo que se oye en esta generación, permanecerá poco tiempo”.

La banda, que se inició bajo el nombre de The Jazziacs, antes de llamarse Kool and The Gang y ser conocidos a nivel mundial, ha logrado vender más de 80 millones de discos a lo largo de su historia. Asimismo, cuentan con dos Grammy, siete American Music Awards, 31 discos de oro y platino, entre otros premios. “Todo se lo debemos al público. Estamos más que agradecidos y por eso seguimos dándolo todo en cada concierto. Lima no será la excepción”, finalizó Ronald Bell. ❧

