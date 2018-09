Natti Natasha y su atrevido escote en Instagram que desató polémica por su busto [FOTO]

La cantante de reggaetón Natti Natasha se comunica de manera constante con sus seguidores a través de sus redes sociales por lo que este jueves no fue la excepción. La intérprete de “No me acuerdo” subió una fotografía a Instagram, pero jamás imaginó que se armaría una polémica por la imagen sexy.



La estrella de música urbana acompañó la foto junto a una cita de su popular tema “Sin Pijama”: “Si tú me llamas…”. En la instantánea se le ve a la artista de República Dominicana lucir muy sensual con una bata y debajo su atuendo negro con un escote muy pronunciado.

Algunos fanáticos indicaron que la cantante, de 31 años, se puso demasiadas siliconas mientras que otros lanzaron comentarios denigrantes. Aunque hubo un grupo de fans que elogiaron la belleza de la intérprete de reguetón al ver la publicación de Instagram.

La intérprete de “Sin Pijama” tiene siete millones de seguidores en Instagram y es una de las máximas exponentes de la música urbana luego que sus temas se convirtieran en grandes éxitos al ser transmitidos por las radios y las plataformas digitales.

Latin American Music Awards

Hace unas horas se conoció la lista de nominados de Latin American Music Awards vía Twitter. Las cantantes Becky G, Natti Natasha, Karol G, Jennifer Lopez y Shakira se enfrentarán en la categoría Artista Favorita Femenina. ¿Quién se llevará el galardón?

La categoría principal de Artista del Año, figuras como J Balvin y Bad Bunny compiten contra artistas de la talla de Maluma, Nicky Jam, Shakira, Ozuna, Luis Fonsi y Daddy Yankee, convirtiéndose la colombiana en la única mujer en pelear por el premio contra 9 artistas masculinos.