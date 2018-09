Marisa Minetti, consternada con enfermedad que aqueja a Javier Meneses

La actriz argentina Marisa Minetti, reveló que lleva trabajando en Perú ya 20 años. "Acá me adoptaron, me abrieron las puertas de su corazón. Soy feliz en este país y gracias a Dios, trabajo no me ha faltado", dijo tras la presentación de 'Utopía: la película', cinta que se estrena el 27 de setiembre y donde tendrá el papel de Marcela Valverde, una de las mamás de las víctimas. "Fue un proceso de indagación muy importante con su viudo, pues ella ya falleció también. Marcela sufrió la pérdida de su hija y luego murió, sin ver justicia", dijo agregando que también fue invitada a la fatídica fiesta, hace 16 años, pero no asistió. "Espero que las nuevas generaciones sepan qué fue Utopía, para que esa tragedia no se vuelva a repetir. Y también que sea un llamado para el Poder Judicial pues el proceso aún no termina".

"Estoy teniendo un lindo año de trabajo. No puedo quejarme. Ahora mismo, estoy grabando la versión peruana de 'La Rosa de Guadalupe' y antes estuve en Microteatro. No puedo decir nada del personaje que tengo, pero solo puedo decir que me la paso sufriendo en el 90% de las escenas", dijo la actriz y modelo, quien precisamente fue 'descubierta', en nuestro país por Javier Meseses, quien actualmente atraviesa un difícil momento, a raíz de un cáncer a los la garganta. "Me acabo de enterar. Me da mucha pena, estoy consternada. Con Javier inicié mi carrera en Perú. Espero que se recupere. Javier me descubrió en su programa que hasta hoy sigue siendo muy recordado, 'Zona de impacto''", dijo Minetti.

De otro lado, reveló que luego de nueve meses, terminó de grabar 'Te volveré a encontrar', donde tendrá escenas con noveles actores como Alondra García -Miró. "Antes, estuve en la tercera parte de 'Ven, baila quinceañera' y ahora fascinada con el personaje de esta nueva producción de ProTV. Se llama Eva y es totalmente controversial. Es un personaje que en mi carrera no había interpretado. Ha sido un reto muy divertido, algo diferente a lo que han venido viendo de Marisa Minetti. Viene con todo, Eva", finalizó.