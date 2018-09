Natti Natasha y sus selfies más sensuales que paralizan la red

Para nadie es un secreto que la popularidad de Natti Natasha sigue en aumento y todo lo que publica en redes sociales es un éxito. Aquí compartimos un galería de sus 10 mejores selfies que circulan en Instagram, la red social favorita de la cantante de Repblica Dominicana.

En su habitación, desde la antesala de un concierto o en su lujoso auto, la cantante del género urbano ha demostrado ser la número uno si se trata de enamorar a sus seguidores con sugerentes selfies en las redes sociales.

Natti Natasha tiene una recargada agenda, pero eso no le es impedimento para darse un tiempo y tomarse algunas fotos, donde hace alarde de su estilizada figura y su rostro. La guapa cantante de 31 años se hizo popular en el mundo por temas en el género reggaeton, pero ahora quiere ganarse un espacio en la bachata. Estilo musical que interpreta muy bien.

Natti Natasha también se ha ganado un espacio en las redes sociales por sus constantes publicaciones, donde comparte fotos y videos de su día a día.

Recordemos que Natti Natasha es una cantante dominicana de reguetón, pop hispano y música tropical. Sus canciones más conocidas son: 'Criminal' con Ozuna, 'Sin pijama' con Becky G, 'No me acuerdo' con Thalia, 'Amantes de una noche' con Bad Bunny, 'Otra cosa' con Daddy Yankee, 'Dutty Love' con Don Omar,​ 'Crazy In Love' con Farruko, 'Fotos y Recuerdos' (remix) con Selena y 'Perdido en tus ojos' con Omar, entre otras.