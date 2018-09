Ezio Oliva habló sobre presunto embarazo de Karen Schwarz

Desmintió rumores sobre un posible segundo embarazo. Hace unos días se extendió el rumor que Karen Schwarz estaría esperando su segundo bebé junto a Ezio Oliva; sin embargo, el cantante de pop negó que estén en la dulce espera con la conductora de TV. Por el contrario, les gustaría pero a un mediano plazo cuando su pequeña hija Antonia esté más grande.

"Por supuesto que me encantaría tener una segunda hija, yo sueño con que también sea mujer, solo Dios lo sabe y cuando llegue el momento les contaremos pero ahorita la verdad... me imagino que ha sido una broma, de momento no hay planes, yo creo que en un corto plazo nos encantaría tener, por lo menos a mí, una bebita", explicó Ezio Oliva para la web El show.

Como se recuerda, Karen Schwarz bromeó el programa ‘En Exclusiva’ sobre la dulce espera. “Oye me veo de costado, parezco embarazada. Pero, no, aún no”, dijo la exco-conductora del reality ‘Yo soy', donde compartía roles con Adolfo Aguilar, Ricardo Morán y Katia Palma.

En tanto, la voz ‘en off’ bromeaba con ella sobre el posible embarazo y hasta le pusieron una música de fondo de cuna en referencia al nacimiento de un bebé.

Por otro lado, el cantante peruano contó que viajará a México por realizar algunos proyectos, lo que considera un sacrificio por su familia. "Yo soy una persona que me gusta estar mucho con mi familia, amo mi trabajo, amo viajar, amo ir de conciertos y realmente le estoy muy agradecida al público, pero amo estar en mi casa también, amo estar con mi hija y con mi familia. Sí es un gran sacrificio, es una decisión que ha sido tomada junto a mi familia", dijo.