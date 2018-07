Rosángela Espinoza celebra récord en Instagram con ceñido vestido blanco

Nuevo logro en Instagram. La modelo Rosángela Espinoza es una de las famosas peruanas más seguidas en dicha red social y cada día viene aumentando su legión de seguidores.

El jueves se dio con la sorpresa que llegó al millón y 600 mil seguidores en Instagram, por lo que no quiso dejar desapercibido su nuevo récord.

“Estoy contenta porque somos 1.6 millones de seguidores en Instagram. Gracias totales #instagram #followers #followmenow #instagood #happy #friends #photooftheday #model #seguidores”, es el mensaje que dejó junto a una fotografía de ella.

En la imagen que subió a su cuenta de Instagram se ve a Rosángela Espinoza mirando muy sensual a la cámara, mientras presume su anatomía vistiendo un sexy y ceñido vestido de color blanco.

En sus historias de Instagram también expresó su felicidad.

Con 1.6 millones de seguidores en Instagram, Rosángela Espinoza es más seguida que sus rivales de ‘Esto es Guerra’ como Michelle Soifer y Karen Dejo. Aún le falta mucho para superar a la empresaria Alejandra Baigorria.

En ‘Esto es Guerra’ se le ha relacionado con Diego Chávarri y Krayg Peña. “Nosotros teníamos una relación de amigos y apareció (Diego) y todo cambió de repente, o sea como que se alejó, yo me alejé también. Ellos tampoco son tan cercanos, pero él fue el 'serrucho', él quiso 'serrucharme'", declaró el venezolano.

Peña admitió que no ha salido con la popular ‘chica selfie’, como sí lo hizo con el ex de Melissa Klug. "Hasta donde yo sé, ella no ha salido con Chávarri, yo no lo vi, ella no está con él y por algo será", afirmó.