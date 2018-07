Kool and The Gang llega para a Lima para dar concierto en octubre

Kool and The Gang una de las leyendas de la música disco y funk, llegará a Lima con sus músicos y cantantes originales, para ofrecer un concierto el próximo 2 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel María Angola.

Con más de 80 millones de discos vendidos, Kool an the Gang conformada por los hermanos Ronald y Robert Bell, George Brown y Dennis Tomas, ha sido galardonada con dos Grammy Awards, siete American Music Awards, 25 Top Ten R&B, 9 Top Ten Pop y 31 discos de oro y platino. Además, ha sido uno de los pocos grupos de los años 70`s y 80's que ha continuado ofreciendo shows en las últimas cuatro décadas, siendo requeridos por los festivales más grandes de la música alrededor del mundo.

PUEDES VER Shakira se quita vestido en pleno concierto y enloquece a fans | VIDEO

Su funk a prueba de balas, con arreglos de jazz y música disco, ha sido la favorita de muchos DJ’s y artistas como Madonna, Cypress Hill, Jay-Z, Puff Daddy convirtiéndolos en una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos.

Aquí en Lima interpretarán algunos de sus clásicos como Celebration, Cherish, Ladies Night, Get Down on It, Fresh, Too Hot, Joanna, Jungle Boogie, entre otros. Las entradas salen a la venta mañana jueves 12 en jueves en TuEntrada de Plaza Vea.