EEG: Michelle Soifer y Christian Domínguez tuvieron fuerte discusión en vivo [VIDEO]

Michelle Soifer y Angie Arizaga se enfrentaron en uno de los juegos de ‘Esto es guerra’, pero la cantante no pudo conseguir un punto a favor de ‘Los retadores’ por lo que prefirió hacer un gesto de ironía para la cámara de TV, hecho que provocó que Christian Domínguez se molestara.

“Michelle déjate de payasadas. Estoy que me rompo el dedo en una competencia contra Nicola (Porcella) ¿Cómo vas a voltear y sonreír a una cámara porque no puedes subir la pierna?. En todo caso si estabas ganando y no puedes, déjate caer”, señaló fastiadiado el cantante para las cámaras de EEG.

Michelle Soifer mostró su incomodidad y alzó la voz contra Domínguez. “Primero y última vez que me digas que estoy con payasadas. A mí no me vas hablar como se te dé la gana. A mí se me respetas. ¿Qué quieres que ponga cara de p…? Sonrío porque me cuesta subir... Tú tema de payasada para otro lado. Conmigo, no”, dijo la ‘guerrera’.

“Si a ti no te gusta (la palabra payasada) es tu problema… todos entendemos tu posición que eres graciosa. Lo único que pedimos es respeto”, dijo Christian Domínguez.

Ante esto, Michelle Soifer cuestionó el desempeño del capitán Christian Domínguez. “A mí nadie me puede decir lo de (mi rol) capitán porque no vengo aquí a rascarme”, comentó el cumbiambero enojado.