Tula Rodríguez cumple años y cuenta cuál es “su mejor regalo” [FOTO]

Tula Rodríguez estuvo festejando su cumpleaños el lunes dos de julio y lo celebró rodeada de mucho amor. La conductora de 'En boca de todos' compartió un par de imágenes de cómo pasó esta fecha especial.

En Instagram, la actriz contó cuál es el mejor regalo que tiene en su vida. “Ellos son mi mejor regalo. Rodeada de la gente que más amo. Mi papá, mamá y hermanas”, señaló en la popular red social.

La fotografía superó los 12,400 me gusta en 24 horas de la publicación en Instagram. La conductora de TV ha señalado que se encuentra en la mejor etapa de su vida y que no extraña nada que cuando fue chibola.

"Estoy de cumple, cumple, en una etapa hermosa, para empezar tengo a Dios en mi corazón, que es lo que me da paz y tranquilidad. Tengo mi familia, mi esposo, mi hija y laboralmente estoy tranquila. Puedo decir que no extraño nada de cuando era chibola, y si volvería a retroceder, volvería a estar en la etapa exactamente en la que me encuentro, tranquila y bien", contó para Trome.