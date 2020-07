Se inicia investigación al Gobierno Regional de Arequipa por medicamentos y equipos guardados

Un equipo de EsSalud encontró toneladas de medicamentos y Equipos de Protección personal (EPP) sin distribuirse en el almacén de la Gerencia Regional de Salud. El grupo tenía la misión de recolectar EPP para el personal de salud que trabajaría en el módulo de hospitalización temporal del Cerro Juli, a cargo del Seguro Social y se topó con el hallazgo el último martes.

Era urgente la distribución de todo el material por la crisis sanitaria que sufre Arequipa. Es por eso que el Ministerio Público inició una investigación preliminar que durará 60 días, por el presunto delito de omisión y rehusamiento de actos funcionales. El fiscal del caso Eufracio Ticona señaló que será clave la revisión de la documentación para determinar cuántos días se estuvo guardando la toneladas de ayuda, principalmente entregadas por el Ministerio de Salud (Minsa). Estas diligencias las realizó con la Policía Anticorrupción.

El gobierno regional indicó que la ayuda llegó entre domingo 19 y martes 21 de julio. No se logró distribuir porque varios trabajadores dieron positivo a la Covid-19. En el caso de EPP’s, enviadas por el Minsa, serían 6 toneladas informó al entidad. De hallarse responsabilidades se castigaría con una pena no mayor de dos años de pena privativa de la libertad, sostuvo el presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tomy López.

El magistrado anunció que entre las diligencias está la toma de declaraciones, entre ellas al exgerente regional de Salud, Leonardo Chirinos y al nuevo titular Christian Nova Palomino.

Monitores sin usar

Por otro lado,Contraloría detectó que 13 monitores de signos vitales de cinco parámetros están almacenados en el hospital Honorio Delgado, sin ser usados, pues todavía no se da conformidad al pedido. Esto afectaría la atención a pacientes por Covid-19.

Los equipos llegaron al nosocomio el 9 de abril, como parte de una contratación directa. Cada aparato está valorizado en S/ 20 470.

La razón por la que no hubo conformidad, es que fueron fabricados el 2017 y 2018. Sin embargo, en el contrato, los dispositivos adquiridos (en total 22), debían proceder del año 2019. Contraloría observa que si bien los aparatos no se ajustan al contrato, no hay una solución o respuesta desde el 9 de abril. El 28 de mayo, se dio información al subgerente de Ejecución de Proyectos de Inversión del Gobierno Regional de Arequipa, para que adopte medidas, pero no hay respuesta.

El 12 de junio, Contraloría acudió al almacén de la Unidad de Cuidados Intensivos del Honorio Delgado, y encontró los equipos sin uso. Hasta el 8 de julio, fecha en que Contraloría culminó las diligencias, la entidad de control no recibió una explicación. Al no tener conformidad, tampoco se ha pagado al proveedor.v