Exdirector de colegio militar de Arequipa: No porque les griten 'oe carajo' se van poner a llorar

Entrevista a Juan José Soto Flores - Exdirector de CMFB

¿Mientras era director, hubo casos de abusos de militares a estudiantes y entre alumnos?

Todo se investigó. Dimos de baja a cadetes, cambiamos a suboficiales. Se tomaron acciones inmediatas. No hay impunidad.

¿Los golpes son permitidos como sanción?

Está terminantemente prohibido que se agreda a un cadete. Personalmente, los dos años que estuve en la dirección, cuidaba ello. Cuando ocurría se sancionaba, incluso se daba de baja. Puede ir al colegio y preguntar a Disciplina, están todos los partes. Yo salí del colegio, pero en su momento todo se solucionó. Las acciones eran inmediatas y lo primero que se hizo fue llamar a los padres y señalarles que las cosas se iban a dar como debe ser.

¿Avisaban a los padres cuando golpeaban a sus hijos o se peleaban?

Así es, se realizaba consejo disciplinario y sancionaba, a veces se daba de baja.

¿Después de la investigación, derivan esos casos al Ministerio Público?

Cuando amerita y corresponde. No cuando es algo interno.

¿Hay droga y licor en el colegio, además de fugas de los alumnos?

No te digo que no, por ahí uno que otro caso. Cuando se registró, se informó a la Fiscalía y los padres retiraron a los cadetes. No es un lugar santo, hay todo tipo de cosas, pero el colegio actúa y toma acción. Si un padre ve que su hijo se droga, se lo lleva, si es medio amanerado, se lo lleva. Los padres actúan así.

También se dan robos de uniformes al interior...

Fui cadete hace varios años e igual ocurría. Pero eso se investiga, se detecta y se sanciona. Hay cadetes amonestados por robo.

Los padres señalan que como sus hijos están internados, no pueden ver los abusos cometidos.

Después de muchos años, hubo un excadete como director. Conozco cómo es la vida en el colegio. Si hay alguien que se está portando mal, lo damos de baja. Muchos padres envían a sus hijos al colegio porque son un problema en casa. Creen que el colegio los va a reformar, hay muchos casos de cadetes que tienen la mala costumbre de robar, drogarse; ante ello, el colegio toma acción, detecta y sanciona. No es que no se hace nada, yo lo hice. Es más, cuando estuve de director se quedaban castigados los fines de semana; los años anteriores eso no ocurría, todas las semanas salían a la calle y no había sanción. El colegio está limpio. Antes no se les exigía y hacían lo que querían.

Usted como director no pudo evitar los excesos de los oficiales.

He sido cadete. El colegio no es una iglesia o un reformatorio, es un lugar donde se forman militarmente. No se permite el abuso, pero tampoco se les va a tratar como bebitos. No porque les griten 'oe, carajo' se van a poner a llorar.

¿A usted le reportaban los casos más graves o todos?

Todos. Hay que tener cuidado de lo que otros dicen. Muchos cadetes fueron dados de baja por portarse mal y empiezan a hablar tonterías. El colegio se condujo como nunca los dos últimos años. Ha vuelto a ser un colegio militar con respeto y responsabilidad. No digo que seamos perfectos, pero restituimos los consejos disciplinarios y las sanciones. Los padres estaban felices y decían “muy bien, que se quede (refiriéndose a él como director)”. Porque antes todos salían a la calle.

El nivel de retiro de alumnos también es alto.

Siempre hay un 20% que se retira. En el primer año que estuve fueron veinte y el segundo año fueron diez. Siempre hay gente que incluso iba a las radios (a quejarse del colegio), pero siempre se demostró lo contrario. A veces no entienden que su hijo se porta mal y le dan de baja y dicen cosas que no son: yo les decía, denuncien, digan, y nadie decía nada.

¿Usted diría que hay un ambiente de violencia en el colegio?

Negativo. Cuando lo recibí, sí. Yo tengo una encuesta que hice. Ahora el colegio está tranquilo y esas cosas del pasado se han ido. Siempre por ahí va a haber algún alumno que viene con problemas de su casa (sobre violencia), pero hay también lo otro (estudiantes tranquilos), porque son 600 alumnos.