Independientemente del candidato por el que se votó, el 66% de los peruanos considera que Pedro Castillo es el ganador de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada en La República.

Solo un 25% señala que el triunfo electoral fue de Keiko Fujimori , candidata que busca anular actas de sufragio aduciendo “fraude en mesa”, sin mostrar prueba alguna. En tanto, un 9% no sabe o no opina.

Si se divide por ámbitos, en Lima Metropolitana, el 56% asegura que el maestro de escuela rural se impuso en los comicios, mientras que un 35% indica que la lideresa del fujimorismo fue la ganadora.

En el espacio rural, la cifra es más favorable aún para el docente chotano, ya que un 76% sostiene que él ganó las elecciones. Solo un 17% en este ámbito del país considera que Fujimori se llevó la victoria.

El 53% cree que el fujimorismo no tiene razón en sus denuncias

En el estudio, también se consultó sobre qué piensa el ciudadano acerca de las denuncias de Fuerza Popular tras la segunda vuelta electoral. El 53% señaló que el fujimorismo no tiene razón y que se trata de una estrategia para desconocer los resultados.

Un 31% indicó que Keiko sí tiene razón y que hubo irregularidades en las mesas de votación, mientras que un 12% comentó que tiene algo de razón, pero que eso no afectará el resultado final. Un 4% precisó que no sabe o no opina.

Por último, la investigación reveló que el 69% de peruanos desaprueba el comportamiento que ha tenido Keiko Fujimori luego del balotaje, un 29% lo aprueba. En el caso de Pedro Castillo, un 49% desaprueba su actuación tras el 6 de junio, un 47% sí lo aprueba y un 4% no sabe o no opina.

Encuesta IEP.

