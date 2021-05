La actriz, cantante y activista trans Marina Kapoor, de 33 años, dio más detalles sobre la denuncia que hizo contra Dina Boluarte, candidata a la primera vicepresidencia con Perú Libre.

“Si usted dice señora Boluarte que va a defender a las mujeres, y acerca del maltrato, ¿qué es lo que hizo entonces usted conmigo, no me vulneró, no me maltrató? Su nombre nunca se me olvidará por la humillación y vulneración que me hizo ”, señaló Kappor en diálogo con Canal N.

Según comenta Kapoor, en febrero de 2020, fue maltratada por Boluarte, quien en ese entonces era la jefa encargada de una agencia de Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) en Surco.

La denunciante señala que llevaba mucho tiempo esperando y por eso pidió el libro de reclamaciones. “Escuchó libro de reclamaciones y la señora es la que más bien se exaltó. Y salió de su oficina y comenzó a decir al vigilante quién ha dejado entrar a este señor aquí, cuando se dio cuenta de que era una mujer transexual ”, cuenta Kapoor.

“Entonces, comenzó a decirme señor cuando la oficina estaba llena de gente. Y comenzó a decir que saquen a este señor, que se ha saltado la cola, que está viniendo aquí a querer hacer lo que le da la gana. El problema fue que yo simplemente pedí el libro de reclamaciones”, agrega.

Kapoor también relata que le pidió a Boluarte que la respetara y que personas que estaban en el lugar se metieron para defenderla de las agresiones de la ahora candidata a la vicepresidencia.

“Señora, yo soy mujer transexual. Por favor, respete mi identidad de género. Es más, fue tanta la exaltación de esa señora y el griterío que ella hizo que una señora y varias otras personas comenzaron a decirle: ‘Señora, usted no puede decir eso porque eso es discriminación’”, comenta.

Canal N reporta que el incidente fue registrado en el libro de reclamaciones y en la comisaría de Chacarilla, en Surco. Sin embargo, añade Kapoor, no tuvo ninguna respuesta, “ni de la Reniec ni de la señora Boluarte ni de la policía”.

Dina Boluarte responde la denuncia

La candidata Dina Boluarte se pronunció sobre esta denuncia durante una entrevista con el medio internacional CNN y aseguró que ella no la discriminó.

“En ningún momento. No es mi proceder. La señorita sencillamente está bastante alterada. Le dimos el libro de reclamaciones. Conversó con la Policía y se retiró de la oficina amenazando. Nosotros nos quedamos tranquilos. La policía nunca me notificó al respecto”, declaró.

Cualquier situación de discriminación contra la comunidad LGTBIQ+, se puede denunciar en una dependencia policial, Fiscalía, Indecopi o en la municipalidad correspondiente, según sea el caso. También se puede acudir a la Defensoría del Pueblo para que esta institución acompañe en el proceso de la denuncia.

