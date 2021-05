Jorge Muñoz: “Se han manoseado los debates en esta segunda vuelta”

Con información de María Pía Ponce/ URPI-LR

El alcalde Lima, Jorge Muñoz, se refirió a los debates presidenciales y aseguró que son importantes para que la ciudadanía pueda tomar una decisión; o obstante, añadió que en esta segunda vuelta, se ha estado jugando con ellos.

“ Creo que los debates son siempre importantes . Mientras más debates hayan, se pueden contrastar posiciones, se pueden escuchar verdaderamente las ofertas electorales, y puede haber una verdadera decisión por parte de los ciudadanos”, declaró Muñoz en diálogo con la prensa.

“Y lamentablemente se ha estado jugando. Y se han manoseado los debates . Es un tema que también la ciudadanía tiene que ver: quién no ha sido responsable respecto de esto. Eso creo que tiene que ayudar a formar un voto con la conciencia respecto a qué alternativa puede ser la mejor en estos momentos”, agregó.

El burgomaestre se refiere al hecho de que, durante la actual campaña de segunda vuelta, los partidos políticos Perú Libre y Fuerza Popular no llegaban a un acuerdo para la realización de los debates. Los fujimoristas querían cuatro; los del partido del lápiz, dos. Al final, ambas agrupaciones concertaron con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en celebrar dos encuentros: uno de candidatos a la presidencia y otro de técnicos.

De hecho, hasta el momento, a menos de tres semanas para el balotaje (6 de junio), solo se ha llevado a cabo un debate en Chota, Cajamarca. Fue Pedro Castillo quien retó a Keiko Fujimori. Hubo un segundo intento en el penal Santa Mónica de Chorrillos, pero no se realizó.

Por otra parte, el alcalde de la capital también mencionó que la ciudadanía debe formar un “voto sólido, bien estructurado”, y no debe decidir por un tema afectivo. “No por una situación que me cae mejor A que Z, o que creemos que puede ser mejor A que Z. Hay que ver las credenciales y hay que ver qué cosas se han hecho, qué cosas no se han hecho, y optar por la mejor credencial”, prolongó.

Pide a candidatos que ofrezcan propuestas que no sean populistas

De igual forma, Jorge Muñoz afirmó que los equipos técnicos son una parte muy importante de una candidatura, porque dan sustento a los planes de gobierno. “Pero creo que más importante que un equipo técnico es la calidad, la capacidad, la palabra de quien pretende gobernar el país. Ahí está la clave y es parte de la decisión que nosotros vamos a tener que tomar”, señaló.

Por último, Muñoz Wells indicó que los aspirantes al sillón de Pizarro han ofrecido “muchas cosas que no se van a poder cumplir”. Por eso, aprovechó para hacer un llamado a los candidatos para que las propuestas que hagan no sean populistas.

“Lo que sí digo es que las propuestas tienen que tener un sustento económico y un sustento de poder realizarlas . Eso es fundamental. Sin eso, nos van a vender gato por liebre. Y eso es algo que los peruanos no queremos”, concluyó.

La autoridad dio estas declaraciones la mañana de este miércoles 19 de mayo, durante la presentación del monumento restaurado de Manuel Candamo, expresidente de la República en los años 1903 y 1904.

