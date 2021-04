Acuña a López tras insultar a Oxenford: “Es el comportamiento de un patán”

El candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, le brindó su apoyo a la periodista Juliana Oxenford, luego de que su oponente Rafael López (Renovación Popular) la agrediera verbalmente.

El postulante de APP se presentó al programa que dirige la periodista en ATV y aseguró que se siente indignado por el hecho. Asimismo, lamentó el comportamiento del empresario.

“ Lamento lo que ha pasado. Es el comportamiento de un patán . Me solidarizo contigo. Mejor que haya pasado ahora, porque el Perú no necesita presidentes patanes y más aún que no respete a las mujeres. Me indigna”, dijo el expresidente regional de La Libertad.

López Aliaga se refirió a la conductora con palabras agraviantes por supuestamente “reírse” de él cuando indicó que están sobrando las vacunas en Estados Unidos, cuestión que ha sido desmentida por varios medios y el Gobierno.

Por su parte, Oxenford afirmó que demandará al aspirante al sillón presidencial por Renovación Popular por haberla insultado y agregó que era un mentiroso.

“ Usted va a tener que responder en tribunales por lo que ha dicho el día de hoy (miércoles 9 de abril) de mí . Me ha insultado, me ha violentado como ya lo había hecho con colegas periodistas como Mónica Delta, Mávila Huertas, Rosa María Palacios y hoy me tocó a mí. Señor difamador y mentiroso”, exclamó la conductora.

“Lo que manifiesta el señor López Aliaga son efectivamente atrocidades, porque sus discursos tienen que ver con mensajes que van en contra de la mujer, que nos violentan porque es un misógino, es un machista y porque además es una persona que ha mentido hasta el cansancio”, añadió.

