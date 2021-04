César Acuña: “La nueva enfermedad del peruano es la angustia”

Con información de Johann Klug - La República

El postulante a la presidencia de Alianza para el Progreso, César Acuña, afirmó que los peruanos están preocupados por la crisis sanitaria causada por la COVID-19, lo cual les genera angustia al perjudicar su bienestar y economía.

“ La nueva enfermedad del peruano es la angustia, porque no saben cuándo se van a vacunar , no tienen trabajo y no tienen qué comer”, dijo en declaraciones a La República durante una caravana en el distrito de Ate.

Asimismo, hizo un llamado al presidente Francisco Sagasti para que acelere el proceso de vacunación, e insistió en que en un eventual gobierno suyo “no esperará” para comprar más dosis contra el coronavirus.

“Ya no debería faltar oxígeno ni camas UCI. Como el presidente no tiene familiares contagiados, no sabe lo que es padecer de esta enfermedad. Por eso invoco a Sagasti a que se olvide de cosas colaterales y se preocupe en vacunar más rápido a los peruanos ”, añadió el candidato.

El líder apepista indicó que el Estado debe preocuparse por cumplir con su obligación de gestionar el proceso de vacunación igualitario, aunque la empresa privada participe o no de la adquisición.

“El Estado no puede ser ajeno al trabajo de vacunación, bienvenido el sector privado, pero el Estado no (puede) zafar su responsabilidad”, manifestó César Acuña.

Candidato de APP consideró que no aparecer en medios fue “un gran error”

César Acuña evaluó su campaña electoral y aseveró que se equivocó al haberse presentado en los medios recién desde marzo .

“El gran error es no haber aparecido en los medios en enero y febrero. Yo recién he aparecido a partir de marzo, exactamente hace cuatro semanas. Tengo que reconocerlo, ahí me equivoqué”, declaró en entrevista con Canal N.

“Yo he hecho mucho trabajo de campo. Desde el 2 de enero no he descansado ni un solo día. Debo ser el candidato que más ha trabajado, que más ha recorrido las regiones, y he visto el sentir de las calles. En las calles es diferente a lo que yo veo en las encuestas”, añadió.

