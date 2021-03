George Forsyth: Keiko Fujimori manejó un poder del Estado y nos hundió más

El candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, criticó la gestión de su contrincante Keiko Fujimori, pues consideró que la ahora postulante de Fuerza Popular solo “hundió más” al Perú cuando tenía mayoría en el Congreso en el 2016.

En efecto, el exalcalde de La Victoria puso en duda la capacidad de Fujimori Higuchi al criticar su desempeño como congresista y lideresa de un partido político. Según Forsyth, el país sufrió graves crisis políticas en el último quinquenio.

“Keiko (Fujimori) ha sido congresista, ha tenido la mayoría en el Legislativo, ha manejado un poder del Estado, pero qué ha hecho. Hoy le dice a los peruanos que quiere cambiar el Perú, pero ha tenido el poder y ha hecho lo contrario, nos hundió más ”, declaró este domingo durante una entrevista en Punto Final.

En otro momento, la exautoridad edil contó que, en caso de llegar a Palacio de Gobierno en estas Elecciones Generales 2021, buscará alianzas con otras organizaciones políticas, pero aclaró que estas “no serán a cambio de favores”.

“Si los peruanos ya tienen su voto decidido por otro partido, que elijan a los mejores, a las personas que puedan sentarse a dialogar y construir un país. Me voy a juntar con ellos, les voy a proponer cambiar el Perú, pero no a cambio de un ministerio o por obras; a esos los vamos a denunciar”, acotó.

Por otro lado, George Forsyth, quien afirmó no haberse vacunado contra el coronavirus (COVID-19), cuestionó a aquellos candidatos que sí lo hicieron. Sostuvo que dicho acto solo “lo aleja de la población” a dos semanas de los comicios electorales.

“No somos peruanos cualquiera. Estamos postulando a la presidencia. Tenemos que sentir esa necesidad de la población. Si yo me he vacunado, no voy a sentir eso”, agregó el candidato, quien se coloca en el quinto lugar con 8,2% en la intención de voto, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

