César Acuña asegura que pasará a segunda vuelta por la “difícil coyuntura”

César Acuña refirió que, a raíz de la “difícil coyuntura” que atraviesa el país, es muy probable que sean seis los candidatos presidenciales que pasen a segunda vuelta, entre los que, según dijo, estaría él.

“Para mí, los siete primeros o los seis primeros, cualquiera de los dos pasa a la segunda vuelta. Claro que uno de ellos voy a ser yo . El otro está entre Verónika (Mendoza), Keiko (Fujimori), (Yonhy) Lescano, (Daniel) Urresti o el propio George (Forsyth). Yo no voy a ser el primero, yo voy a ser el segundo″, declaró a Willax TV.

El candidato y fundador de Alianza para el Progreso calificó de “inéditos” los comicios que tendrán lugar en abril próximo, ya que por lo visto en las encuestas, la intención de voto en apoyo a los postulantes es muy baja en comparación a procesos anteriores.

“ Esta es una elección muy inédita . Nunca, que yo recuerde, un candidato presidencial a mes y medio tiene 11%. En cambio antes, a un mes y medio, el primero estaba a 28% o 30%, el segundo estaba por 24% o 18%, y los demás en 12% o 13%”, añadió.

Pese a que dijo no dudar de la veracidad de los sondeos, manifestó que él habría observado un panorama diferente. “No es que desconfíe de las encuestas, pero hay datos por ahí que van a sorprender el 11 de abril. Yo recorro el país y en la calle se ven otras cosas”, expresó.

Plata como cancha

Durante la entrevista, César Acuña comentó que tiene un patrimonio que asciende a 1 billón de dólares. En ese sentido, indicó que por esa razón la ciudadanía consideraría que de ser elegido mandatario no estaría envuelto en actos de corrupción.

“Ahora que estoy viajando a las regiones me miran y dicen: ‘ahí está plata como cancha’. Mejor que me digan ‘plata como cancha’, para que cuando sea presidente digan ‘él no va a robar’”, apuntó.

