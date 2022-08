Tras la victoria de la ‘U’, Piero Quispe lanzó una advertencia a Alianza Lima

Universitario derrotó (2-1) a Ayacucho por la fecha 9 del Torneo Clausura en el estadio Monumental. Este triunfo metió al equipo de Carlos Compagnucci en la pelea por el título nacional y, tras el partido, Piero Quispe le lanzó un ‘dardo’ a Alianza Lima, su próximo rival.

“Necesitábamos esta victoria para llegar más motivados al siguiente partido que es el clásico”, inició Quispe para Gol Perú.

Acerca de comenzar el duelo perdiendo, añadió: “Fue una desconcentración de nosotros, pero supimos salir adelante con la frente en alto. Necesitamos tranquilidad para voltear el partido”.

Sobre Alianza Lima

Con respecto al cotejo de este 4 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva frente a Alianza Lima, concluyó: “Llegamos mucho más motivados, merecemos la victoria en el clásico , la revancha. Va a ser difícil como todos los partidos, pero creo que nosotros merecemos ganar”.

Alianza Lima vs. Universitario

Íntimos y merengues se verán las caras en Matute por la jornada 10 del Torneo Clausura. En la ida, los de Carlos Bustos aplastaron 4-1 a los cremas en el estadio Monumental con un doblete de Jairo Concha, y los tantos de Arley Rodríguez y Hernán Barcos. Pablo Míguez marcó en propia puerta el gol de la ‘U’.

¿Cómo seguir Alianza Lima vs. Universitario ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. Universitario por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.