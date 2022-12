Lluvia de millones: el jugoso monto que recibiría Argentina si gana el Mundial Qatar 2022

Argentina vs. Francia. Lionel Messi vs. Kylian Mbappé. Sudamérica vs. Europa. Este domingo 18 de diciembre el planeta fútbol conocerá a su nuevo monarca. Albicelestes y galos tienen una cita con la historia y un mismo objetivo: obtener su tercer campeonato del mundo. Aquel que lo logre saldrá del pelotón de abajo en el palmarés de mundiales y empezará a meter presión a los más ganadores.

Pero además de poner su nombre en los anales del fútbol, la escuadra que alce el trofeo del Mundial Qatar 2022 se hará acreedor de un jugoso premio económico. El vencedor del duelo Argentina vs. Francia recibirá la nada despreciable suma de 42 millones de dólares . Por su parte, el que resulte vencido tendrá como premio consuelo un cheque con 30 millones.

Otros que recibirán una bonificación como premio a su desempeño serán Croacia y Marruecos, selecciones que ocuparon el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo respectivamente. El conjunto europeo se hizo acreedor de 27 millones de dólares mientras que los africanos de 26 millones.

Historial Argentina vs. Francia

Albicelestes y blues se han visto las caras en tres ocasiones por Copas del Mundo. Fueron dos victorias para Argentina y una para el conjunto francés. Los sudamericanos marcaron seis tantos y encajaron cinco. El historial se completa con duelos amistosos en los que Argentina ganó cuatro, perdió dos y empató tres.