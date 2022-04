Yordi Vílchez tras triunfo en el clásico: “Teníamos que ganarlo para marcar un antes y un después”

Alianza Lima no tuvo el gran inicio de temporada que se esperaba de un vigente campeón del fútbol peruano. Sin embargo, uno de los jugadores que ha mostrado constancia y seguridad en el campo es Yordi Vílchez. El futbolista se desempeña como defensor en el esquema de Carlos Bustos y se ha quedado con el titularato.

Al respecto, el íntimo habló con el Departamento de Prensa de la institución y confesó estar alegre con su desempeño en la cancha, así como con la confianza que le da el DT. “En lo personal, me está yendo muy bien en los puestos que me está haciendo jugar el profesor. Eso me tiene contento porque de esa manera estoy ayudando bastante al equipo”, indicó.

Vílchez, natural de Morropón, en Piura, jugó en el clásico contra Universitario y explicó lo que significó ese importante triunfo, el cual considera un punto de quiebre en la temporada: “Este partido lo teníamos que ganar para marcar un antes y un después. De ahora en adelante, debemos de jugar igual”, comentó.

El defensor reconoció que al comienzo fue complicado; no obstante, aún resaltó que tiene la confianza en que el equipo mejorará y peleará por los títulos. “Esta temporada fue difícil al inicio, pero estamos haciendo un gran trabajo para estar en los primeros lugares en la Liga 1 y para hacer un buen papel en la Copa Libertadores”, finalizó.

Próximo partido de Alianza Lima

Este sábado 23 de abril, los íntimos deberán chocar contra Cantolao, que, a pesar de ser visitantes, jugarán en Lima, lo cual supone que no hay tanta desventaja para los de Bustos. Además, el Delfín llega como colero del campeonato y con cuatro fechas sin ganar.