Roberto Martínez reconoció sentirse “muy contento” por descenso de Alianza

Roberto Martínez, quien fuera jugador y capitán de Universitario durante la década de los 90, reconoció que el descenso a segunda división de Alianza Lima, tradicional rival del club crema, le produjo cierta satisfacción pese a que este año no podrá verse un clásico entre ambos equipos.

“ Yo estoy en verdad muy contento de que Alianza juegue en segunda . No lo puedo negar. Tengo amigos allá, me encantaría que haya un clásico. Creo que se va a perder la emoción de ver un clásico, pero ahora veré Alianza contra Caimanes, no sé ¿Quién tiene camiseta crema en segunda? Acosvinchos”, dijo Martínez durante una entrevista con Modo Crema.

“En verdad lo he disfrutado un poquito, no voy a mentir. Me encantaría que haya clásico, pero prefiero que Alianza juegue segunda sin duda”, reiteró el exmediocampista de 53 años sobre el traspié del cuadro íntimo.

Alianza Lima confía en fallo positivo del TAS

Las esperanzas del conjunto victoriano para disputar la Liga 1 este año residen en el fallo que el TAS dará a conocer el próximo 17 de marzo respecto a su reclamo. Víctor Villavicencio, gerente general del torneo, aseguró que acatarán la decisión del tribunal deportivo en caso le dé la razón a los blanquiazules.

“La Federación o la Liga tiene que acatar lo que ha decidido el TAS. Eso está en el reglamento vigente, que es lo que determina en última instancia cualquier disputa dentro de las asociaciones miembro. Lo que decida el TAS, dentro de los términos que indiquen, será respetado por la FPF”, sostuvo el directivo.

