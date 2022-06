GP de Azerbaiyán: programación, horarios y canal del gran premio de la Fórmula 1

Tras la victoria de ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Mónaco, el Mundial 2022 de la Fórmula 1 continúa con el GP de Azerbaiyán. Con el campeonato en su etapa cumbre, el piloto mexicano vuelve a la pista donde consiguió su primera victoria con Red Bull en el 2021 e intentará sumar un nuevo triunfo para meterse de lleno a la pelea por el liderato. Revisa aquí la programación, los horarios y el canal para ver las pruebas que inician este viernes 10 de junio.

Sergio 'Checo' Pérez está en el tercer lugar de la clasificación de la Fórmula 1. Foto: AFP

Prácticas libres

Práctica #1

Viernes 10 de junio

Hora: 6.00 a. m. (hora peruana)

Canales: ESPN, Star Plus y F1 TV.

Práctica #2

Viernes 10 de junio

Hora: 9.00 a. m. (hora peruana)

Canales: ESPN, Star Plus y F1 TV.

Práctica #3

Sábado 11 de junio

Hora: 6.00 a. m. (hora peruana)

Canales: ESPN, Star Plus y F1 TV.

Clasificación

Sábado 11 de junio

Hora: 9.00 a. m. (hora peruana)

Canales: ESPN, Star Plus y F1 TV.

Carrera (51 vueltas)

Domingo 12 de junio

Hora: 6.00 a. m. (hora peruana)

Canales: Star Plus y F1 TV.

¿Dónde ver GP de Azerbaiyán por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del GP de Azerbaiyán por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el GP de Azerbaiyán?

Para acceder a Star Plus para ver el GP de Azerbaiyán, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.