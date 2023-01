Dani Alves en prisión: los detalles de su primer día en el centro penitenciario de Barcelona

El último sábado 21 de enero, luego de ser detenido por los Mossos d’Esquadra y su posterior traslado al Juzgado de Instrucción 15, Dani Alves pasó su primera noche en prisión tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer de 23 años el 30 de diciembre del 2022. Si bien algunas personas podrían considerar que por ser famoso y millonario tendría un trato preferencial, el exjugador de la Juventus recibió una atención muy parecida al de otros acusados.

“No se hizo nada extraordinario, ni recibió un trato diferente al de los otros tres hombres que ingresaron también el viernes por la noche en esa misma cárcel”, informó el diario La Vanguardia. Esto con referencia a que el brasileño pasó por el mismo procedimiento que cualquier ingresado: exámenes médicos, huellas y fotografías.

Asimismo, el medio español señaló que el deportista se encontraba “anímicamente muy tocado” y que comió muy poco. “ El médico le ofreció una pastilla para dormir y no la quiso . Los funcionarios le ofrecieron la posibilidad de hacer la llamada a la que tiene derecho, pero no pudo hacerla porque no recordaba ningún número. Apenas comió. Un poco de fruta, nada más”, se lee.

Dani Alves tuvo su segundo etapa en el Barcelona hasta junio del 2022. Foto: Composición LR/AFP/Guillem Ramos-Salvat

Finalmente, el diario catalán comentó que la actitud de Alves no ha llamado la atención de los funcionarios penitenciarios. “Apenas habla, pero lo que dice lo hace con respeto, en un tono bajo. No ha pedido nada. No ha preguntado por nada. Y no ha expresado ninguna emoción que haya llamado la atención a los funcionarios que se han cruzado con él en estas primeras horas”, finalizó.

Denunciante renuncia a indemnización

Según el diario El País, la denunciante renunció a ser indemnizada por Dani Alves , ya que señala que su único objetivo es que se haga justicia y pague con prisión lo que le hizo.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).