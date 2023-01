VER Boca Juniors vs. Everton EN VIVO: ¿cómo ver el partido amistoso internacional?

Boca Juniors vs. Everton juegan EN VIVO este viernes 13 de enero desde las 7.30 p. m. (hora peruana) por un amistoso internacional. Este duelo se disputará en el estadio San Juan del Bicentenario y será transmitido por la señal de Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Boca Juniors vs. Everton: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs Everton ¿Cuándo juegan? Viernes 13 de enero ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio San Juan del Bicentenario

Boca Juniors vs. Everton: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Agustín Sandez y Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Norberto Briasco, Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

Everton de Chile: Franco Torgnascioli, Julio Barroso, Cristian Riquelme, Felipe Campos, Cristian Díaz; Bryan Soto, Álvaro Madrid, Benjamín Berríos, Sebastián Sáez; Ismael Sosa y Matías Campos.

PUEDES VER: Selección peruana confirma fecha de lanzamiento de la nueva camiseta de Adidas

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Everton?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el Boca Juniors vs. Everton?

El encuentro entre Boca Juniors vs. Everton será transmitido por la señal de la plataforma de streaming de Star Plus para todo el territorio sudamericano.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Everton?

Para acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Everton, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Everton?

El encuentro entre Boca Juniors vs. Everton se disputará en el estadio San Juan Bicentenario, ubicado en la ciudad de San Juan, Argentina.