Saprissa vs. Santos EN VIVO por el Torneo de Copa Costa Rica 2022: hora, canal y dónde ver

Saprissa vs. Santos EN VIVO se enfrentan este martes 29 de noviembre por la ida de los cuartos de final del Torneo de Copa Costa Rica 2022 a partir de las 7.15 p. m. (hora peruana) en el estadio Ricardo Saprissa Aymá. El encuentro será televisado por FUTV. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión por internet en La República Deportes.

Saprissa vs. Santos Torneo de Copa Costa Rica 2022-cuartos de final ¿Cuándo juegan? Martes 29 de noviembre ¿A qué hora? 7.15 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Ricardo Saprissa Aymá ¿Canal? FUTV

¿Qué canal transmite Saprissa vs. Santos?

En territorio costarricense, el canal FUTV será el encargado de televisar este clásico Saprissa vs. Santos.

Cabletica

Analógico: canal 17

Digital: canal 102 (SD), canal 711 (HD).

Telecable

Analógico: canal 52

Digital: canal 224 (SD), canal 774 (HD).

Tigo

Analógico: canal 10

Digital: canal 16 (SD), canal 728 (HD).

¿A qué hora ver Saprissa vs. Santos?

Colombia: 7.15 p. m.

Paraguay: 9.15 p. m.

México (centro): 7.15 p. m.

Ecuador: 7.15 p. m.

Perú: 7.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.15 p. m.

Bolivia: 8.15 p. m.

Venezuela: 8.15 p. m.

Argentina: 9.15 p. m.

Brasil: 9.15 p. m.

Chile: 9.15 p. m.

Uruguay: 9.15 p. m.

¿Cómo ver FUTV por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Saprissa vs. Santos por internet, sintoniza la señal de Soy.tv, servicio de streaming que incluye en su página web el contenido deportivo del canal FUTV. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Qué es FUTV?

El canal FUTV es la principal señal deportiva de la Liga Promerica, de la cual televisa no solo partidos como el Herediano vs. Saprissa, sino también los más destacados de cada fecha. Surgió en 2019 como fruto de la colaboración entre las cadenas Teletica y Repretel.