[FUTV EN VIVO] ¿Cómo ver Herediano vs. Saprissa por la final de vuelta de la Liga Promerica?

Herediano vs. Saprissa EN VIVO se miden en el estadio José Joaquín ‘Coyella’ Fonseca, por la final de vuelta del Torneo Apertura en la Liga Promerica 2022, este sábado 22 de octubre. El cotejo arranca a las 8.00 p. m. (hora de Costa Rica) y 9.00 p. m. (hora de Perú) con transmisión de FUTV. Si no quieres perderte este clásico, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, marcador actualizado y relato de mejores jugadas minuto a minuto.

Herediano vs. Saprissa: ficha del partido

Partido Herediano vs. Saprissa ¿Cuándo juegan? Sábado 22 de octubre ¿A qué hora? 8.30 p. m. (Costa Rica), 9.30 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio José Joaquín ‘Coyella’ Fonseca ¿En qué canal? FUTV

¿A qué hora juegan Herediano vs. Saprissa?

Costa Rica: 8.30 p. m.

Colombia: 9.30 p. m.

Ecuador: 9.30 p. m.

México: 9.30 p. m.

Perú: 9.30 p. m.

Bolivia: 10.30 p. m.

Venezuela: 10.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.30 p. m.

Argentina: 11.30 p. m.

Brasil: 11.30 p. m.

Chile: 11.30 p. m.

Paraguay: 11.30 p. m.

Uruguay: 11.30 p. m.

España: 4.30 a. m. (domingo 23).

El segundo capítulo de esta final del Torneo Apertura de Costa Rica, en el cual Herediano espera que sea el último, se llevará a cabo precisamente en la casa del cuadro rojiamarillo. Saprissa, el otro contendiente, está obligado a ganar para evitar que su rival alce la copa en su frente.

Por el choque de ida, el Team empezó ganando gracias al tanto de John Jairo Ruiz a los 20 minutos. Cuando parecía que la victoria sería para los de Heredia, Ariel Rodríguez apareció en el segundo minuto del tiempo añadido para poner el 1-1 que alimenta las esperanzas del conjunto morado.

Si esta revancha queda nuevamente 1-1, el partido se definirá por penales. Foto: Saprissa

De acuerdo con los criterios de desempate, el elenco de Hernán Medford se proclamará campeón con tan solo empatar 0-0 por la regla del gol de visitante. Si hay igualdad 2-2 o triunfo del Monstruo, se jugará una nueva llave denominada Gran Final, la cual será la definitiva para conocer al campeón.

El historial reciente indica que Herediano mantiene un invicto de siete duelos seguidos contra Saprissa, incluidos los cuatro clásicos del buen fútbol que ambos llevan disputados en este 2022. El balance de esta racha sin derrotas por parte de los florenses es de cuatro triunfos y tres empates.

¿Qué canal transmite Herediano vs. Saprissa?

En territorio costarricense, el canal FUTV será el encargado de televisar este clásico Herediano vs. Saprissa.

¿Cómo ver FUTV por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Herediano vs. Saprissa por internet, sintoniza la señal de Soy.tv, servicio de streaming que incluye en su página web el contenido deportivo del canal FUTV. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Qué es FUTV?

El canal FUTV es la principal señal deportiva de la Liga Promerica, de la cual televisa no solo partidos como el Herediano vs. Saprissa, sino también los más destacados de cada fecha. Surgió en 2019 como fruto de la colaboración entre las cadenas Teletica y Repretel.