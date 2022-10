Gonzalo Núñez revela que Galliquio lo ‘ajustó’ en supermercado: “Me sacó a la fuerza a rastras”

John Galliquio es un exfutbolista nacional que salió campeón en varias oportunidades con Universitario de Deportes. Durante el programa de YouTube de “A Presión Radio”, Gonzalo Núñez compartió un incidente que tuvo con el exdefensor hace algunos años.

“Me sacó a la fuerza del Plaza Vea el ‘Tyson del Perú', John Galliquio. Parecía King Kong. Me sacó a la fuerza de Plaza Vea a rastras. Yo había dicho, según él, que bien sacada la tarjeta roja porque había entrado con todo y con ‘mala leche’”, indicó.

Sin embargo, el comunicador manifestó que los problemas entre ambos se solucionaron y que se volvieron amigos luego de ese episodio.

“Yo le dije: No he dicho eso, mira la repetición, no he dicho que haya sido con ‘mala leche’. Al final ya nos hicimos ‘patas’”, señaló.

En qué equipos jugó John Galliquio

John Galliquio jugó en varios equipos del fútbol peruano como Universitario de Deportes, Universidad San Martín, León de Huánuco, FBC Melgar y Serrato Pacasmayo.

En el extranjero, ‘Tyson’ vistió las camisetas de Cruz Azul Hidalgo de México, Racing de Argentina y Dinamo de Bucarest de Rumania.

El exdefensor consiguió cuatro títulos nacionales a lo largo de su carrera: tres con el cuadro crema (2000, 2009 y 2013) y uno con el Dominó (2015).

Además, fue convocado habitualmente a la selección peruana para las Eliminatorias a Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.