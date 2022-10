VER Manchester United vs. Everton EN VIVO por la Premier League: horario y canal del partido

Manchester United vs. Everton EN VIVO AQUÍ | Ambos equipos se enfrentan este domingo 9 de octubre por la jornada 10 de la Premier League a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana), en Goodison Park. El duelo será televisado por ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión de la liga inglesa por internet en La República Deportes.

Minuto a minuto del Manchester United vs. Everton 21:15 ¿Cómo ver Manchester United vs. Everton vía ESPN? -Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite). -Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal). -Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV). -Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite) -Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR). -Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT). -Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital). -Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV). -Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital). -México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV). 20:45 ¿Qué canal transmite el Manchester United vs. Everton? -Perú: ESPN, Star Plus -Colombia: ESPN, Star Plus -Ecuador: ESPN, Star Plus -México: Paramount+ -Bolivia: ESPN, Star Plus -Venezuela: ESPN, Star Plus -Argentina: ESPN, Star Plus -Brasil: ESPN, Star Plus -Chile: ESPN, Star Plus -Paraguay: ESPN, Star Plus -Uruguay: ESPN, Star Plus. 20:15 Manchester United vs. Everton: hora del partido -Perú, Colombia, Ecuador, México: 1.00 a. m. -Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m. -Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m. 20:00 Manchester United vs. Everton: previa Manchester United y Everton se enfrentan en el cierre de la fecha 10 de la Premier League. Los diablos rojos van por el triunfo en Goodison Park y recuperarse de la dura derrota ante Manchester City. En tanto, el cuadro de los toffees quiere seguir en la senda del triunfo y obtener los tres puntos. En la anterior jornada venció a domicilio a Southampton por 2-1.