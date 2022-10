¿A qué hora juegan Rayo Vallecano vs. Elche HOY por LaLiga Santander 2022-23?

Rayo Vallecano vs. Elche EN VIVO se enfrentan en el estadio de Vallecas, a partir de las 2.00 p. m., en el cierre de la jornada 7 de LaLiga Santander 2022-23. La transmisión del duelo irá por el canal DirecTV Sports, pero también tienes la opción de seguir este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado y el resumen con el resultado final, en La República Deportes.

Rayo Vallecano vs. Elche: ficha del partido

Partido Rayo Vallecano vs. Elche ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 3 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio de Vallecas ¿En qué canal? DirecTV Sports

El último cotejo de esta fecha en LaLiga Santander se juega en Madrid. El elenco rayista, que será local en esta oportunidad, tiene la gran posibilidad de escalar algunas posiciones cuando reciba al colero absoluto de la tabla de posiciones.

En la fecha previa, el Rayo se dejó remontar 3-2 por Athletic Club pese al gol del colombiano Radamel Falcao García. Por su parte, Elche cayó goleado 3-0 por FC Barcelona y sigue sin saber lo que es ganar en lo que va de la temporada.

Radamel Falcao marcó un gol en su último partido con el club franjeado. Foto: Rayo Vallecano

¿A qué hora juegan Rayo Vallecano vs. Elche?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Rayo Vallecano vs. Elche?

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Sky Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports.

¿Cómo sintonizar Rayo Vallecano vs. Elche por DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Rayo Vallecano vs. Elche ONLINE?

Si no quieres perderte el Rayo Vallecano vs. Elche por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Rayo Vallecano vs. Elche

Elche 2-1 Rayo Vallecano | 18.02.22

Rayo Vallecano 2-1 Elche | 17.10.21

Rayo Vallecano 2-0 Elche | 16.01.21

Rayo Vallecano 2-3 Elche | 08.03.20

Elche 1-1 Rayo Vallecano | 05.10.19.

¿Dónde juegan Rayo Vallecano vs. Elche?

El escenario de este compromiso será el estadio de Vallecas, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Madrid, con capacidad para albergar a 14.000 espectadores.