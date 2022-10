¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO vía DirecTV Sports por LaLiga Santander?

Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO se enfrentan este domingo 2 de octubre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 7 de LaLiga Santander 2022-23. El cotejo en el estadio Santiago Bernabéu se podrá ver por la señal de DirecTV Sports, pero también puedes seguirlo gratis por internet a través de La República Deportes, que te llevará los onces confirmados, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Real Madrid vs. Osasuna: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Osasuna ¿Cuándo juegan? Domingo 2 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Santiago Benabéu ¿En qué canal? DirecTV Sports

Luego del parón por fecha FIFA, el cuadro madridista, líder de la tabla de posiciones en la liga española, sale a defender su ventajoso lugar ante el modesto conjunto navarro. Los merengues no han cedido un solo punto en este arranque de temporada, ya que solo conocen de triunfos.

En su partido más reciente, el club blanco le ganó el derbi de la ciudad al Atlético de Madrid por 2-1 con goles de Rodrygo y Federico Valverde. El delantero Karim Benzema, quien se perdió el juego frente a los colchoneros por lesión, ya está apto para volver y será titular, según confirmó su propio DT Carlo Ancelotti.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Osasuna?

En territorio peruano, el Real Madrid vs. Osasuna podrás seguirlo desde las 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Osasuna?

Para Sudamérica, el canal encargado de televisar Real Madrid vs. Osasuna será DirecTV Sports.

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Sky Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports.

¿Cómo ver DirecTV Sports gratis por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Osasuna por DirecTV Sports en internet, sintoniza la señal del servicio de streaming DirecTV GO. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Qué es DirecTV Sports?

DirecTV Sports es un canal enfocado en transmisión de eventos deportivos, espacios de análisis, entrevistas e información de diferentes disciplinas. Algunos torneos que transmite son LaLiga Santander, Copa Sudamericana, amistosos internacionales de selecciones, etc.