[En Vivo] Liverpool vs. Ajax: ¿a qué hora juegan el partido por la fecha 2 de la Champions League?

Liverpool vs. Ajax EN VIVO se juega este martes 13 de septiembre a las 2.00 p. m. (hora peruana), por la segunda jornada del Grupo A de la Champions League 2022-23. El encuentro se disputará en Anfield y tendrá transmisión de ESPN y Star Plus. En caso no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Liverpool vs. Ajax: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Ajax Fecha Martes 13 de septiembre Hora 2.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Anfield

Liverpool vs. Ajax: previa

Nadie va a sellar la clasificación a octavos en la segunda jornada, pero sí puede quedar lejos de las dos primeras plazas. En esas está el Liverpool, abrumado ante el Nápoles respecto al miércoles pasado (4-1) y con ánimo de revancha ante su gente. Protagoniza el equipo de Jurgen Klopp un clásico europeo ante el Ajax, una de las revelaciones del primer día, con una goleada ante el Rangers que le erige como candidato al pase y que aprieta la perspectiva del Grupo A.

El Liverpool no ha tenido un buen arranque. Ni en la Premier, lejos de la cabeza, ni en Europa, ya con una derrota a sus espaldas. Todo lo contrario al Nápoles, que visita Ibrox Park, de donde pretende salir con los tres puntos para acercarse a uno de los lugares de clasificación.

Con la información de EFE

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Ajax?

El encuentro entre Liverpool vs. Ajax se jugará este martes 13 de septiembre a las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Liverpool vs. Ajax?

El duelo entre Liverpool vs. Ajax será transmitido por la señal de ESPN, canal que tiene los derechos de todos los partidos de la UEFA Champions League.

¿Cómo ver Liverpool vs. Ajax ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Ajax por internet de este martes 13 de septiembre, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Ajax?

Para acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Ajax, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Liverpool vs. Ajax: últimos enfrentamientos

Liverpool vs. Ajax: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joe Gómez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Harvey Elliott, Fabinho, Jordan Henderson; Luis Díaz, Mohamed Salah y Roberto Firmino.

Ajax: Remko Pasveer; Devyne Rensch, Jurriën Timber, Calvin Bassey, Daley Blind; Steven Berghuis, Edson Álvarez, Kenneth Taylor; Dusan Tadic, Mohammed Kudus, Steven Bergwijn.

Liverpool vs. Ajax: apuestas del encuentro

Las casas de apuestas ponen a Liverpool como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Champions League.

Betsson: gana Liverpool (1,52) | empate (4,85) | gana Ajax (5,30)

Inkabet: gana Liverpool (1,55) | empate (4,70) | gana Ajax (5,25)

Doradobet: gana Liverpool (1,58) | empate (4,75) | gana Ajax (5,00)

Meridianbet: gana Liverpool (1,62) | empate (4,57) | gana Ajax (4,97)

Te Apuesto: gana Liverpool (1,55) | empate (4,80) | gana Ajax (5,00)

¿Dónde juegan Liverpool vs. Ajax?

El encuentro entre ingleses y neerlandeses se disputará en Anfield, estadio ubicado en la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, Reino Unido. El recinto fue inaugurado el 28 de septiembre de 1884 y tiene capacidad para 53.394 espectadores.

Tabla de posiciones del Grupo A de la Champions League