¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Colón EN VIVO por la Liga Profesional Argentina 2022?

Boca Juniors vs. Colón EN VIVO se enfrentan a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (horario argentino), por la jornada 17 de la Liga Profesional Argentina 2022. El encuentro se llevará a cabo en el estadio General Estanislao López, con transmisión de ESPN Premium y ESPN, pero también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el relato minuto a minuto y los videos de goles en este y otros partidos de hoy.

Boca Juniors vs. Colón: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Colón ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 4 de septiembre ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú), 6.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio General Estanislao López ¿En qué canal? ESPN Premium, ESPN

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Colón?

Argentina: 6.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Tras conseguir un gran triunfo ante el puntero en la fecha previa, Boca Juniors apunta a lograr su tercera victoria consecutiva en la liga argentina con una visita a Colón de Santa Fe en el Cementerio de los Elefantes, rival que coquetea con los últimos puestos de la tabla de posiciones.

En La Bombonera, el xeneize se impuso 2-1 a Atlético Tucumán en un partido polémico por la no sanción de un penal en el último minuto a favor de los visitantes tras un codazo de Carlos Zambrano sobre Ignacio Puch. Luca Langoni, con un doblete, salvó al cuadro de Hugo Ibarra, que había empezado perdiendo.

El sabalero, por su parte, tropezó en casa de Barracas Central, al cual le bastó un gol para quedarse con los tres puntos. Los rojinegros se sitúan en el puesto 22 con apenas 18 unidades y ya ven lejana la posibilidad de clasificarse a un torneo internacional para la próxima temporada.

Boca Juniors y Colón igualaron 1-1 en el choque previo que disputaron este 2022, por la Copa de la Liga Profesional. En el historial reciente entre ambos, los auriazules llevan una ventaja abrumadora, pues no pierden ante su rival de turno desde el 2010 (15 partidos seguidos).

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Colón?

Argentina: ESPN Premium

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Star Plus

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, ViX+.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Colón ONLINE?

Si deseas seguir el Boca Juniors vs. Colón por internet, sintoniza fuera de Argentina la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente todos los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Boca Juniors vs. Colón

Boca Juniors 1-1 Colón | 13.02.22

Boca Juniors 1-0 Colón | 26.09.21

Colón 0-4 Boca Juniors | 28.02.20

Boca Juniors 3-1 Colón | 30.09.18

Boca Juniors 2-0 Colón | 27.01.18.

Alineaciones probables de Boca Juniors vs. Colón

Boca Juniors: Agustín Rossi; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Marcos Rojo, Frank Fabra; Martín Payero, Esteban Rolón, Óscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Norberto Briasco.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Julián Chicco, Christian Bernardi, Facundo Farías; Luis Rodríguez y Ramón Ábila.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Colón?

El escenario de este compromiso será el estadio Brigadier General Estanislao López, conocido popularmente como Cementerio de los Elefantes. Este recinto deportivo se ubica en la ciudad de Santa Fe y cuenta con capacidad para albergar a 45.000 espectadores.