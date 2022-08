Pablo Lavallén busca desquitarse de Independiente del Valle: “Me dejaron sin ser campeón”

Viejos conocidos. La semifinal entre Melgar e Independiente del Valle tendrá un significado muy especial para Pablo Lavallén. La última vez que el entrenador rojinegro enfrentó al Matagigantes fue en una final de Copa Sudamericana, y no guarda gratos recuerdos de aquel episodio.

A pocas horas de medirse ante el conjunto ecuatoriano, el técnico argentino confesó que llega motivado a este cotejo y lo considera una linda ocasión para hacer historia con el Dominó.

“Es un rival que me dejó sin ser campeón. Ellos y el mío son equipos distintos. Pellerano, Schunke, Segovia, no hay tantos futbolistas de ese equipo. A título personal lo tomo como enfrentar a un rival que ya conozco, pero no es una revancha, sí una linda oportunidad de llevar a un equipo peruano a una final. Eso es lo que más me motiva”, sostuvo en diálogo con Ecuagol.

Lavallén aseguró que encontró un plantel que quiere trascender y una directiva que tiene claros sus horizontes. Foto: Melgar

Si bien el elenco negriazul cuenta con mayor experiencia internacional y es un asiduo asistente de los torneos Conmebol, Lavallén considera que sus dirigidos llegan en un buen momento luego de eliminar a varios grandes del continente.

“Ellos fueron campeones de la Sudamericana 2019 y llegaron a una final de Libertadores. En ese sentido, nosotros tenemos menos experiencia. Pero creemos que va a ser una llave pareja porque tomamos envión debido a que jugamos contra equipos importantes en esta copa como Racing, River de Uruguay, Cuiabá e Inter. Eso te hace ganar en confianza. Ahora vamos a encontrar a un equipo más parecido al nuestro. De hecho, me parece uno de los mejores en cuanto a lo colectivo. Sin embargo, sabemos que también tienen lugares por donde podemos hacer daño”, puntualizó.

¿A qué hora juega Melgar vs. Independiente del Valle?

Melgar vs. Independiente del Valle EN VIVO definirá a uno de los finalistas de la Copa Sudamericana 2022 en partidos de ida y vuelta. El primero de estos se desarrollará HOY, 31 de agosto, en Ecuador, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.