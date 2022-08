[En vivo] Chivas Guadalajara vs. Mazatlan: ¿dónde ver el partido por la Liga MX?

Chivas Guadalajara vs. Mazatlan EN VIVO se juega, este viernes 5 de agosto a las 9.05 p. m. (hora peruana), por la fecha 7 de la Liga MX, Torneo Apertura. El encuentro se disputará en el Estadio de Fútbol El Kraken y tendrá la transmisión de TV Azteca. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Chivas Guadalajara vs. Mazatlan: ficha del partido

Partido Chivas Guadalajara vs. Mazatlan Fecha Viernes 5 de agosto Hora 9.05 p. m. (hora peruana) Canal TV Azteca Lugar Estadio de Fútbol El Kraken

¿A qué hora ver Chivas Guadalajara vs. Mazatlan EN VIVO?

La transmisión del cotejo entre Chivas Guadalajara vs. Mazatlan EN VIVO empezará a partir de las 9.05 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 9.05 p. m.

México: 9.05 p. m.

Ecuador: 9.05 p. m.

Colombia: 9.05 p. m.

Venezuela: 10.05 p. m.

Bolivia: 10.05 p. m.

Chile: 10.05 p. m.

Argentina: 11.05 p. m.

Uruguay: 11.05 p. m.

Brasil: 11.05 p. m.

¿En qué canal ver Chivas Guadalajara vs. Mazatlan EN VIVO?

El duelo por la Liga MX entre Chivas Guadalajara vs. Mazatlan EN VIVO se transmitirá en México a través de TV Azteca. Asimismo, la plataforma de Star Plus lo tendrá para toda Sudamérica.

¿Cómo ver Chivas Guadalajara vs. Mazatlan ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Chivas Guadalajara vs. Mazatlan por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Chivas Guadalajara vs. Mazatlan?

Para acceder a Star Plus y ver el Chivas Guadalajara vs. Mazatlan, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Chivas Guadalajara vs. Mazatlan: últimos partidos

Chivas 3-0 Mazatlán | Liga MX, Clausura | 09.1.2022

Mazatlán 0-1 Chivas | Liga MX, Apertura | 05.11.2021

Mazatlán 1-1 Chivas | Liga MX, Clausura | 06.3.2021

Chivas 2-1 Mazatlán | Liga MX, Apertura | 26.9.2020.

Chivas Guadalajara vs. Mazatlan: posibles alineaciones

Chivas : Miguel Jimenez; Cisneros, Orozco, Sepúlveda, Olivas, Mozo; Fernando Beltran, González, Sebastián Pérez; Alexis Vegas, Santiago Ormeño.

Mazatlan: Nicolás Vikonis; Jorge Padilla, Néstor Vidrio, Oswaldo Alanis, Carlos Vargas; Jefferson Intriago, Alfonso Sánchez; Eduard Bello, Marco Fabián, Josué Colman; Gonzalo Sosa.

¿Dónde ver Chivas Guadalajara vs. Mazatlan?

El encuentro entre Chivas Guadalajara vs. Mazatlan se jugará en el Estadio de Fútbol El Kraken, ubicado en a ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México. El recinto fue inaugurado el 27 de julio de 2020 y tiene capacidad para 25.000 espectadores.