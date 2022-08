DT de Melgar, Lavallén: “La serie está pareja, estamos preparados para lo que nos propongan”

Pablo Lavallén sabe que el partido de vuelta ante Internacional de Brasil podría ser el más complicado para el FBC Melgar, en lo que va del año. Sin embargo, resalta que el Dominó deberá ganar para asegurar la clasificación. Ahora planifica este partido en tierras cariocas y asegura que están preparados para dar pelea.

“Tuvimos cerca de 20 remates al arco y eso es bueno. El portero sacó hasta 9 claras pelotas de gol. Lo importante es que generamos ocasiones. Nos hubiese encantado ganar, pero estamos tranquilos por el partido que se hizo, no pudimos concretar, vamos a seguir por el camino buscando siempre algunas variantes ”, dijo el argentino tras respaldar a sus jugadores ante la falta de gol.

El técnico de Melgar consideró que su equipo jugó el mejor partido desde que tomó las riendas del mismo. “La serie está pareja por lo que se vio en cancha, Internacional no es amplio favorito como se pensaba antes del juego de hoy, estamos compitiendo bien. No me sorprendería para nada volver de Brasil con la clasificación ”.

PUEDES VER: Juan Reynoso evalúa llevar a la selección peruana a Arequipa o Cusco

Mientras espera la recuperación de los argentinos Leonel Galeano en defensa y Cristian Bordacahar en ataque, Lavallén dirigió este viernes el entrenamiento en el estadio Melgar. Realizó trabajo diferenciado para los que jugaron Copa Sudamericana, y ejercicios técnicos y tácticos para los que fueron suplentes.